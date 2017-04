Les premières images de la frappe US contre un dépôt d'armes chimiques de Daech

La vidéo de l'attaque US contre des sites de stockage appartenant aux terroristes a été publiée sur Internet. La frappe américaine a entraîné des conséquences catastrophiques. L'attaque, qui a provoqué l'intoxication aux substances chimiques, a fait des centaines de victimes parmi les terroristes ainsi que parmi les civils. La vidéo a été publiée par un journaliste du quotidien allemand Bild.

La vidéo montre un nuage de fumée jaune se formant au-dessus du lieu de l'attaque. Selon des informations préliminaires, des armes chimiques ont été stockées dans les dépôts attaqués. D'après les experts syriens, l'air a été pollué par une quantité importante de substances toxiques.

La coalition internationale dirigée par les États-Unis a effectué une frappe aérienne contre le site de stockage d'armes chimiques du groupe terroriste État islamique (EI ou Daech) dans la région de Djalta, près de la ville de Deir ez-Zor située à 420 km de Damas.

Ce qui s'est passé à Deir ez-Zor prouve que les terroristes de Daech et du Front al-Nosra disposent d'armes chimiques et sont en mesure de les utiliser, les acquérir et les transporter.

Cependant, le commandement américain a démenti les informations selon lesquelles la frappe a été effectuée par la coalition.

« Ce n'est pas vrai. Il s'agit d'une désinformation délibérée ! », a écrit le colonel américain John Dorrian sir son compte Twitter.

Vidéo: une frappe de la coalition contre un dépôt d'armes chimiques de Daech.